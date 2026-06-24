В ЕС изменили планы по поддержке Украины

Брюссель значительно, более чем вдвое, уменьшит сумму первого транша 90-миллиардного кредита Украине и исключит из него финансирование военных расходов, пишет портал Euractiv со ссылкой на источники в ЕС.

По данным портала, евробюрократы на протяжении двух месяцев заявляли, что первый транш будет направлен на финансирование закупок беспилотников различных типов для ВСУ у европейских промышленных площадок.

В Брюсселе категорически настаивали на целевом использовании средств, исключали направление выделенных денег на оплату других расходов.

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В частности, глава евродипломатии Кая Каллас 8 июня заявила, что ЕС планирует отправить первый транш в размере 5,9 млрд евро на беспилотники до конца месяца.

«Первый транш кредита ЕС больше не будет включать 5,9 млрд евро на оборонное финансирование для производства дронов, вместо этого он покроет бюджетную поддержку на 3,2 млрд евро», — пояснил автор статьи.

По его данным, причиной резкой, кардинальной смены курса стала «техническая проблема» у еврочиновников с надлежащим контролем за расходованием средств.

Обозреватель уточнил, что первый транш будет отправлен в ходе Конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в польском Гданьске. Мероприятие запланировано на 25-26 июня.