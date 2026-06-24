Макрон считает, что позиции Европы и США по Украине сблизились
Президент Франции Эмманюэль Макрон полагает, что Европа и США сблизили позиции по украинскому конфликту.
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По словам президента Франции, "на саммите Группы семи США вместе с Европой заявили о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, о готовности оказывать ей военную и энергетическую поддержку, применять санкции против РФ и в целом двигаться тем же путем, что и европейские партнеры".