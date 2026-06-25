Посольство Израиля на Украине выразило возмущение в связи с проведением в центре Киева акции, участники которой демонстрировали нацистские жесты и скандировали соответствующие лозунги.

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Дипломатическое представительство опубликовало претензию на странице в социальной сети Facebook. Акция, о которой идет речь, состоялась 21 июня на площади Независимости. Мероприятие было организовано объединением "Братство".

"Участники выкрикивали нацистское приветствие и демонстрировали нацистский салют. Выражаем беспокойство в связи с этой акцией, которая порочит память миллионов людей, пострадавших от нацизма", — говорится в заявлении.

При этом в посольстве понадеялись, что украинские правоохранители не оставят данный инцидент без внимания и примут меры. Однако к текущему моменту власти в Киеве никак не отреагировали на проведение акции.

23 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил на 12-м посольском "круглом столе" в Дипломатической академии российского внешнеполитического ведомства. Тогда он назвал украинского лидера Владимира Зеленского "фюрером" и подчеркнул, что глава соседнего государства был назначен на эту роль.