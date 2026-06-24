В Румынии «по-тихому» проголосовали за объединение с Молдавией

Палата депутатов (нижняя палата парламента) Румынии поддержала выдвинутую евродепутатом Дианой Шошоакой законодательную инициативу об объединении страны с Молдавией, пишет обозреватель Ольга Боршевски в статье для портала портал Gândul.

Автор статьи пояснила, что законопроект поступил в Палату депутатов в феврале 2026 года. Документ предусматривал, что власти Румынии должны начать переговоры об окончательном объединении с Молдавией, а затем уведомить об этом компетентные международные органы, включая НАТО, ООН и ЕС.

Проект получил отрицательные отзывы правительства и профильных комиссий, но в течение 45 дней не был ни рассмотрен, ни отвергнут.

МИД высказался о возможности объединения Молдавии и Румынии

Это означает, разъяснила обозреватель, что процедура одобрения законопроекта прошла по процедуре так называемого «тихого принятия», автоматически.

Решение Палаты депутатов не является окончательным. Теперь законопроект будет направлен на рассмотрение в Сенат (верхняя палата парламента), констатировала Боршевски.

Напомним, что Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция республики закрепила суверенитет и независимость государства. В документе подчеркивается, что изменение статуса страны возможно только на основании волеизъявления граждан.