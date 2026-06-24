Американский предприниматель Илон Маск заявил о центральной роли США в создании коронавируса COVID-19. Соответствующее заявление он сделал в соцсети X, комментируя публикацию о финансировании Уханьского института вирусологии.

«Финансирование USAID сыграло центральную роль в создании COVID-19», — написал Маск.

Ранее другой пользователь сообщил, что Агентство по международному развитию США (USAID), прекратившее работу в июле 2025 года, выделило китайскому институту 53 миллиона долларов.

В США раскрыт заговор вокруг коронавируса

12 июня директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что правительство Соединенных Штатов поддерживало биолаборатории с опасными патогенами на Украине, а также в десятках других стран. Речь идет о 120 биолабораториях более чем в 30 государствах.

В офисе главы Нацразведки также сообщили, что администрация бывшего президента США Джо Байдена лгала о существовании заграничных американских биолабораторий, несмотря на угрозу катастрофических последствий.