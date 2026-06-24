"Ретрансляторы отключены": Зеленский похвастался выполнением ультиматума Минску

Владимир Зеленский сообщил, что с 22 июня на территории Белоруссии якобы прекратили работу ретрансляторы, которые, по утверждению Киева, использовались для корректировки российских ударов дронами. Ранее Зеленский требовал, чтобы Белоруссия отключила эти устройства и грозил, что в противном случае это может сделать сама Украина. При этом украинские эксперты предсказывали, что Зеленский ради пиара может объявить об исполнении этих условий, так как проверить ничего нельзя.

«По имеющейся информации, которую мне докладывал главком, а также разведка, с 22 июня соответствующие ретрансляторы прекратили свою работу на территории Беларуси», — заявил Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами, сообщает "Новости Live".

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Он отметил, что на данный момент не располагает точными сведениями о том, был ли произведен полный демонтаж техники или оборудование просто отключено, однако подчеркнул, что вопрос остается под его ежедневным личным контролем.

Ранее Владимир Зеленский выдвинул требования руководству Белоруссии, чтобы в течение недели были отключены и демонтированы ретрансляторы, расположенные в приграничных областях. Он утверждал, что эта техника корректирует удары российских БПЛА по украинским позициям, и угрожал уничтожить объекты самостоятельно, если Минск не выполнит требования.

На фоне этих угроз пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня подчеркнул, что Москва не сомневается в способности Минска обеспечить свой суверенитет, и заверил, что Россия как союзник всегда будет стоять рядом с Белоруссией в отражении любых внешних угроз.