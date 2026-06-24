Еще две россиянки засветились в файлах Эпштейна

Джеффри Эпштейн, скандально известный американский финансист, оказывал психологическое давление на своих жертв при помощи компромата, пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, в Конгрессе США прошли очередные слушания по делу Эпштейна. В ходе заседания основатель Microsoft Билл Гейтс пожаловался, что финансист стремился усилить свое влияние на него и при этом пользовался любыми средствами.

В частности, экономист узнал том, что Гейтс якобы встречался с двумя россиянками: игроком в бридж Милой А. и исследовательницей Каримой Н.

Финансист попытался использовать информацию как рычаг давления — угрожал опубликовать ее, намекал на свои знания об интимных секретах миллиардера в беседах.

Гейтс подчеркнул, что давление со стороны Эпштейна привело к противоположному результату — миллиардер прекратил с ним общение, заблокировал контакты.

Ранее сообщалось, что в файлах финансиста упоминаются сотни россиян. В частности, в них засветился известный политик Владимир Жириновский — Эпштейн не контактировал с ним, а изучал его жизнь, действия, высказывания, рассуждал, как использовать полученные сведения.

Кроме того, упоминаются голливудская актриса русского происхождения Стефания Макарова, певица Алла Пугачева, модель из Красноярска Кристина Р., девушки из Твери и Нижнего Новгорода, политики, бизнесмены, путешественники, чиновники.