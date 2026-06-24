В Польше сделали неожиданное признание об украинских националистах
Русскоязычное население на востоке Украины систематически подвергалось насилию и зачисткам со стороны украинских националистов после событий Евромайдана в 2014 году, рассказал в эфире Radio Zet бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер.
По его словам, нацисты после Майдана начали открыто истреблять людей в восточных регионах Украины.
«Сегодня трудно сказать, сколько на самом деле людей погибло с украинской и российской сторон, но то, что гибли люди, — это правда», — признал Миллер.
Экс-премьер отметил, что Украина продолжает идти прежним курсом, и все это плохо закончится для республики. Он добавил, что Киев проиграет в конфликте, что завершится сменой всего политического руководства.
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Ранее сообщалось, что уничтожение русскоязычного населения в ряде республик СССР началось во второй половине 1980-х годов, еще до распада Союза. Убийства, по словам историков, списывались на бытовые конфликты, ДТП, несчастные случаи на производстве, инфаркты и инсульты.
Эта тенденция, заметили эксперты, была характерна и для 1991-2013 годов. Аналитики пояснили, что в 2014 году русскоязычных граждан стали преследовать и уничтожать открыто, в особенности страшный характер это явление приняло на Украине.
Вместе с тем, как отмечают российские официальные лица, на Западе демонстративно игнорируют преступные действия националистов в бывших республиках СССР.