В России объяснили новый ультиматум Трампа в адрес Ирана

Новый ультиматум президента США Дональда Трампа в адрес Тегерана является элементом системного давления на Иран в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. Такое мнение в беседе с журналистом высказал политолог-американист Борис Межуев.

Ранее Дональд Трамп пригрозил немедленно прекратить переговоры с Ираном, если Тегеран начнет взимать плату за проход судов через Ормузский пролив. Американский лидер подчеркнул в соцсети Truth Social, что иранские власти заверили Вашингтон в отсутствии подобных сборов, однако если эта информация окажется ложной, США выйдут из переговорного процесса. Напомним, 18 июня стороны заключили временный меморандум о взаимопонимании на 60 дней, который предусматривает прекращение боевых действий, восстановление судоходства и частичное снятие американской морской блокады и санкций.

По мнению аналитика, громкое заявление Трампа не означает кардинального изменения позиций сторон, а служит инструментом внутренней и внешней политики.

Здесь речь идет просто о системном давлении на Иран. И я уверен, что в течение этих 60 дней мы еще не раз услышим о том, что Трамп будет грозиться выйти из этих переговоров. Играет ли роль внутриполитическое давление Конгресса? Можно сказать, что играет. Трамп чувствует, что теряет поддержку и в обществе, и в партии. И, разумеется, если в течение хотя бы этих 60 дней произойдет такая демонстративная пощечина в виде взимания плат, его критика усилится, а рейтинг уменьшится. До ноября 2026 года [до промежуточных выборов в США] военные действия, скорее всего, не возобновятся, потому что для Трампа это политически опасно. Борис Межуев Политолог, кандидат философских наук

Политолог отметил, что вопрос судоходства в Ормузском проливе имеет для Белого дома принципиальное значение. По условиям двухмесячного меморандума, Тегеран обязан воздерживаться от каких-либо сборов, пока идут переговоры по большому соглашению. Эксперт добавил, что на фоне критики в США, где многие восприняли сам факт заключения перемирия как уступку Ирану, Белый дом не может позволить себе выглядеть слабым. Нарушение договоренностей со стороны Тегерана нанесло бы серьезный удар по репутации американской администрации и лично Трампа.

Комментируя принятую Сенатом США резолюцию о прекращении боевых действий против Ирана, эксперт указал, что документ имеет ограниченную силу, однако шансы на подписание итогового мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном все равно остаются высокими, так как Белому дому необходима передышка.

«Ограничить президенту возможность нанесения точечных ударов Конгресс не может, у него нет для этого юридической силы. Единственное, что может действительно остановить военные действия — это прекращение Конгрессом финансирования. Что касается перспектив окончательного мирного соглашения, то их вероятность больше 50%. Позиция большинства американского политического сообщества заключается в том, что лучше иметь такое соглашение, чем нет. Американцам нужно на время приостановить военные действия, получить передышку, собрать лучшие разведданные и понять состояние иранского общества. Трампу вменяют в вину, что, пожелав осуществить смену режима, он не подготовил внутреннюю оппозицию. Сейчас американцы будут искать, на какие круги опереться в Иране».

Ранее Трамп заявил, что инспекторы США присоединятся к МАГАТЭ в Иране.