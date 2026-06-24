Жена Зеленского отменила поездку в Польшу

Елена Зеленская, жена президента Украины Владимира Зеленского, отменила запланированный визит в Польшу на фоне разногласия между Киевом и Варшавой. Об этом в среду, 24 июня, сообшила пресс-секретарь Гданьского университета Магдалена Нечуя-Гонишевская.

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Зеленская планировала принять участие в конференции Ukraine Recovery Conference 2026, организованной Киевом и Варшавой в Гданьске 25-26 июня, а также в мероприятии в Европейском центре солидарности.

— Елена Зеленская отменила свой приезд в Гданьск. Ее выступление должно было состояться в рамках дискуссии Identity as a Skill for the Future, организованной Гданьским университетом, — передает слова журналистки РИА Новости.

Отношения между Киевом и Варшавой обострились после того, как Владимир Зеленский присвоил одной из частей ВСУ имя «героев УПА**». Польский президент Кароль Навроцкий после этого объявил о своем решении лишить Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды Польши. Позже Зеленский дважды отказался обсуждать с Навроцким эту ситуацию.

*Запрещенная в России террористическая организация.