Бывший мэр Манчестера Энди Бернем может быть утверждён на посту премьера Великобритании до 17 июля.

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Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники.

«Национальный исполнительный комитет партии лейбористов постановил, что, если на пост лидера будет выдвинут только один человек, он будет объявлен на специальной конференции 17 июля», — передаёт телеканал.

Как уточняется, процесс номинации пройдёт с 9 по 16 июля.

22 июня Стармер заявил о решении покинуть пост премьера Великобритании.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал отставку Стармера важным сигналом для других разжигателей войны в Европе.