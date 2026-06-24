Пока вы не уснули: ультиматум Лаврова и скандал с фон дер Ляйен

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"Размениваться не будем": Лавров поставил ультиматум Западу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена рассматривать промежуточные варианты урегулирования украинского кризиса.

По словам главы ведомства, любые попытки внешнего давления на российскую сторону будут отвергнуты.

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Песков: ситуация на фронте для Киева ухудшается изо дня в день

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация на фронте для киевского режима и его боевиков ухудшается изо дня в день.

Песков подчеркнул, что российские военнослужащие продвигаются по всему фронту.

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Эрдоган положительно оценил слова Путина о переговорах с Украиной

Президент Турции Тайип Эрдоган высоко оценил позицию российского руководства относительно дипломатического урегулирования украинского конфликта.

Комментируя готовность Москвы к диалогу на базе прошлых соглашений, он назвал этот шаг конструктивным, передает ТАСС.

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Shot: Курганский маньяк Олег Фоминых погиб на СВО

Курганский маньяк Олег Фоминых погиб в зоне проведения спецоперации. Об этом в среду, 24 июня, пишет Shot.

Утверждается, что серийный убийца, съевший показания по своему уголовному делу, попал под удар в составе штурмовой группы.

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Фон дер Ляйен оказалась в центре скандала из-за переписки с Зеленским

Европейский омбудсмен Тереза Анжиньо начала расследование в отношении главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен из-за тайной переписки с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами других европейских стран. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

О тайном чате стало известно в январе, когда соответствующая информация появилась в СМИ. После этого нидерландская организация Follow the Money запросила информацию об общении между фон дер Ляйен и заинтересованными главами государств и правительств.

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Глава «Роснефти» предложил Путину беспрецедентные меры для спасения топливного рынка

Игорь Сечин направил в Кремль предложения, которые должны помочь наладить ситуацию с автомобильным топливом в стране.

Глава крупнейшей в стране топливной компании «Роснефть» Игорь Сечин направил президенту России Владимиру Путину письмо с предложениями по стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке, сообщает «Коммерсантъ».

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ОМ: в Москве мужчина напал с ножом на жителей хостела, затем спокойно заснул

В Москве задержали иностранца, который напал с ножом на людей в местном хостеле. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел на Дербеневской улице. По данным канала, 46-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он изрезал своих соседей ножом. После конфликта он отправился спать в общую комнату.

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Описано имущество Чубайса в России

В Москве судебные приставы возбудили новое исполнительное производство в отношении бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса. С него планируют взыскать более шести миллиардов рублей по иску компании. Об этом сообщает «Царьград».

Как следует из материалов дела, сумма включает около 5,5 миллиарда рублей убытков, а также исполнительский сбор. Производство было открыто после поступления судебных документов о взыскании средств.

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Диброву сделали операцию

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва, которому диагностировали перелом лучевой кости после падения с лестницы на вечеринке, Полина Диброва рассказала, что ему сделали операцию.

Она также назвала домыслами и выдумками информацию о том, что рука телеведущего может лишиться чувствительности и подвижности.

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Синоптик Позднякова: 28 июня в Москве потеплеет до +27 °C

Четверг, 25 июня, будет самым ненастным днём в столичном регионе на этой неделе, рассказала в беседе с RT главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

При этом будут кратковременные дожди, продолжила синоптик.

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