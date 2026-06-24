Послание демократам и поддержка мэра Нью-Йорка: зарубежные СМИ о выборах в США

Победа на праймериз Демократической партии США трех кандидатов, придерживающихся социалистических взглядов, вызвала беспокойство у умеренного крыла демократов и говорит о том, что прошлогодний успех Зохрана Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка не был случайным. Как зарубежные СМИ оценивают происходящее в США, в материале «Рамблера».

Напомним, что в 2025 году мэром Нью-Йорка, крупнейшего города США, впервые стал мусульманин. Мамдани, родившийся в Уганде у родителей индийского происхождения, переехал в Нью-Йорк в возрасте семи лет и стал гражданином США в 2018 году. Он сделал свою веру видимой частью кампании перед выборами мэра.

СМИ отмечали, что Мамдани удалось создать связь с молодыми избирателями благодаря проникновенным видеороликам, которые предлагали «трогательное видение Нью-Йорка, непоколебимо основанное на предпосылке, что жизнь не обязательно должна быть такой тяжелой».

В этом году при поддержке Зохрана Мамдани бывший городской казначей Брэд Ландер одержал победу над Дэном Голдманом, который являлся конгрессменом два срока. Также поддерживаемая мэром член ассамблеи штата Нью-Йорк Клэр Вальдес обошла главу Бруклина Антонио Рейносо.

А активистка Дариализа Авила Шевалье сумела одержать победу над конгрессменом Адриано Эспайлатом, занимавшим этот пост пять сроков и возглавлявшим фракцию латиноамериканцев в конгрессе, отмечает Reuters.

«В совокупности это представляет собой крупную победу для 34-летнего мэра и послание демократическому истеблишменту», - констатировали журналисты.

При этом аналитики и бывшие чиновники отмечают, что такая победа стала проявлением недовольства избирателей-демократов политикой президента Дональда Трампа и его стилем управления, а также тем, что администрация прошлого американского лидера Джо Байдена поддержала действия Израиля в секторе Газа.

Победы при поддержке Зохрана Мамдани показали, что в нью-йоркской политике и в самой Демократической партии США «появился новый влиятельный человек», заметила телекомпания CNN.

При этом проигрыш двух членов конгресса, в том числе председателя фракции латиноамериканцев, вызвал шок у демократов в Палате представителей, пишет Axios.

Источники издания назвали произошедшее «землетрясением» и огромным поражением для руководства партии, предсказав, что внезапный приток социалистов станет «головной болью» для умеренного крыла.

Мамдани сделал ставку на относительно малоизвестных кандидатов, которые противостояли более популярным политикам. Он полагал, что избирателям «настолько надоела политическая система, что они готовы дать шанс относительным новичкам», и эта ставка оправдалась, пишет The New York Times.

«Мэр напрямую выступил против Хакима Джеффриса, уроженца Бруклина, который надеется стать следующим спикером Палаты представителей и представляет демократический истеблишмент», - говорится в статье.

При этом журналисты обратили внимание на то, что поддержанные мэром Нью-Йорка кандидаты активно критиковали своих оппонентов за связи с Американо-израильским комитетом по общественным связям (AIPAC).