Планы Киева стремительно открыть все переговорные кластеры по продвижению в ЕС к середине июля натолкнулись на «неожиданное» препятствие. Венгрия вновь в одиночку заблокировала процедурный шаг, необходимый для дальнейшего продвижения Украины в Европейский Союз.

Как сообщает Politico, 23 июня Венгрия стала единственной из 27 стран-членов, кто выступил против направления совместного официального письма в Европейский совет и Еврокомиссию, фиксирующего общую позицию блока. Поскольку решение требует единогласия, вопрос будет повторно вынесен на обсуждение на следующей неделе, однако амбициозный график Киева уже оказался под угрозой срыва.

Напомним, что даже на фоне частичного прогресса, когда 15 июня страны-члены единогласно одобрили открытие первого «кластера» для Украины, правительству Мадьяра удалось настоять на удалении из итоговых документов саммита формулировки о необходимости ускоренного вступления Киева. Кроме того, ранее Мадьяр на пресс-конференции по итогам заседания Европейского совета заявил: он не считает правильным открывать все шесть кластеров разом, особенно «когда чернила на первом из них еще не высохли». По его мнению, столь стремительный темп стал бы несправедливым сигналом для стран Западных Балкан, потративших годы на продвижение к членству.

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Примечательно, что нынешние заявления Будапешта разрушают многолетний миф о том, что единственным камнем преткновения на пути Украины в ЕС была фигура предыдущего венгерского лидера Виктора Орбана. Украинскому обществу долгое время транслировался тезис: как только «пророссийский» Орбан исчезнет с политической арены, все трения с Будапештом волшебным образом растворятся.

Орбан ушел, пришел Петер Мадьяр, но проблемы, по сути, остались те же. Выяснилось, что дело вовсе не в фамилии премьера, а в системном и прагматичном нежелании Венгрии форсировать членство восточного соседа без соблюдения всех процедур и учета геополитических реалий.

Однако Венгрия оказалась не единственной страной, где энтузиазм по поводу евроинтеграции Украины охладел. Президент Польши Кароль Навроцкий прямо назвал вступление Украины в ЕС угрозой для польского сельского хозяйства. В своем заявлении в соцсетях он подчеркнул, что, понимая стремления украинского народа, он как президент обязан стоять на страже интересов польских фермеров и не допустит, чтобы столь компетентные аграрии пострадали из-за европейских решений или «Зеленого курса».

Тем временем в Брюсселе, судя по всему, улавливают эти настроения и уже готовят почву для более гибкого подхода к заявкам двух стран-кандидатов. Как сообщает Euronews, Евросоюз фактически закладывает основы для разделения переговорных треков Молдавии и Украины, которые с начала СВО шли неформальной связкой. Глава Европейского совета Антониу Кошта отдельно отметил впечатляющий темп реформ в Кишинёве, допустив, что при его сохранении Молдавия сможет быстро открыть оставшиеся пять кластеров. Так что, как бы Зеленский ни требовал скорейшего вступления в ЕС, кажется, его «соратники» не слишком то спешат идти на поводу у киевского комика. Вот тебе и «зрада».