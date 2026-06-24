Reuters: В МУС потребовали уволить прокурора, выдавшего ордер на арест Путина
Исполнительное бюро Международного уголовного суда (МУС) решило, что прокурор Карим Хан, ранее выдавший ордер на арест президента России Владимира Путина, должен быть уволен из-за неподобающих сексуальных отношений с сотрудницей младшего звена. Об этом сообщает агентство Reuters.
Вопрос будет рассмотрен на заседании Ассамблеи государств-участников МУС, которое пройдет 24 июля в Нью-Йорке. Для того чтобы отстранить прокурора от должности, необходимо получить согласие как минимум 63 из 125 государств-членов МУС.
Хан многократно отвергал обвинения в нарушениях. Его адвокаты утверждают, что «решение является незаконным, процессуально несправедливым и не подкреплено доказательствами». Юристы ссылались на выводы судей, которые заявили, что доказательств для подтверждения обвинений «вне всякого разумного сомнения» недостаточно.
Тем не менее, в Бюро указали на наличие достаточных доказательств его вины, отменив выводы трех внешних судей и ссылаясь на отчет ООН.
— Доказательства вне всяких разумных сомнений подтверждают, что прокурор (...) вступал в сексуальные отношения с (жертвой — прим. «ВМ»), — говорится в копии решения, которое имеется в распоряжении Reuters.
Карима Хана уже отстранили от работы из-за обвинений в домогательствах. Он якобы принуждал к сексу свою подчиненную, расследование началось в 2024 году. Ранее Хан выдавал ордер на арест Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Чем еще известен Хан и в чем конкретно его обвиняют, разбиралась «Вечерняя Москва».