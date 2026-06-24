Украинский историк Марта Гавришко предположила, что Владимир Зеленский целенаправленно спровоцировал конфликт с польским руководством. По ее мнению, Зеленскому это выгодно для массового принудительного возвращения граждан страны.

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По мнению эксперта, за резкими заявлениями скрывается расчет на депортацию находящихся в Польше украинцев, которыми можно будет пополнить ВСУ на передовой.

«Иногда я задаюсь вопросом, не провоцирует ли Зеленский поляков намеренно, в надежде, что они отправят украинцев обратно домой. Мужчины — пушечное мясо. Женщины — дешевая рабочая сила», — написала Марта Гавришко в своем аккаунте в соцсети X.

Она призвала польское общество не поддаваться на провокации, так как действия Киева ставят под удар жизнь и будущее более миллиона человек.

Отношения между странами накалились после того, как президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла из-за героизации на Украине пособников нацистов. В ответ на это решение Владимир Зеленский допустил угрозы в адрес польского лидера, заявив, что подобная риторика «может плохо для него закончиться». Данный демарш привел к массовому отказу украинских политиков, включая министра иностранных дел Андрея Сибигу и трех экс-президентов Украины, от своих польских государственных наград.