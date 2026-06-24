Билл Гейтс дал показания по делу Эпштейна

Миллиардер Билл Гейтс дал показания, что он никогда не общался с жертвами Джеффри Эпштейна, но признал, что находился в их присутствии, согласно стенограмме его закрытого интервью с Комитетом Палаты представителей по надзору. Соучредитель Microsoft заявил, что его трёхлетнее знакомство с осуждённым сексуальным преступником были исключительно профессиональными, и он сожалеет, что проигнорировал плохую репутацию Эпштейна ради благотворительных возможностей, которые так и не реализовались.

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Билл Гейтс утверждает, что не был свидетелем преступлений, но находился в присутствии жертв Эпштейна. Это стало известно в ходе добровольного интервью, состоявшегося на Капитолийском холме. Соучредитель Microsoft рассказал, что его трёхлетние отношения с осуждённым сексуальным преступником были исключительно профессиональными и что он никогда не был свидетелем или участником каких-либо преступлений. Однако представитель Демократической партии отметил, что расследование комиссии показало, что некоторые из сотрудников Эпштейна также подвергались жестокому обращению. Гейтс признал, что видел некоторых сотрудниц Эпштейна в конце встречи в самолёте Эпштейна, и добавил: «Возможно, я находился в присутствии жертв».

Напомним, что в рамках продолжающегося расследования комитет запросил показания Гейтса после того, как Министерство юстиции опубликовало дополнительные досье на Эпштейна. Кроме того, комиссия опубликовала стенограмму выступления давней помощницы Эпштейна Лесли Грофф, которая охарактеризовала своего бывшего босса как «искусного манипулятора» и заявила, что не знала о его преступлениях, хотя она несколько раз общалась по телефону с Эпштейном и президентом Трампом, который долгое время отрицал любые правонарушения.

Гейтс рассказал, как Эпштейн пытался использовать информацию о личной жизни соучредителя, включая его неверность в браке, для оказания давления, и после того, как он разорвал отношения с Эпштейном в 2014 году. Миллиардер вспомнил случай, когда Эпштейн отправил электронное письмо с просьбой «возместить» расходы, связанные с женщиной, с которой у Гейтса был роман, но тот заявил, что никогда не собирался ничего платить.

Считается, что Гейтс познакомился с Эпштейном в 2011 году через одного из своих доверенных сотрудников, который, по мнению Гейтса, рассказал Эпштейну о двух его внебрачных связях, и за закрытыми дверями следователи давили на него по поводу других связей. Сейчас Гейтс и его юристы указывают на черновики электронных писем, которые Эпштейн, по всей видимости, написал сам себе в 2013 году, содержащие графические, непроверенные обвинения против Гейтса, и миллиардер утверждал, что если бы Эпштейн обнаружил что-то, он бы упомянул это в этих письмах.

Эпштейн в записках рассказывает, что способствовал сексуальным контактам Гейтса и помог ему получить лекарства, чтобы скрыть от жены инфекцию, передающуюся половым путём, но последней отрицает наличие когда-либо венерических заболеваний, хотя «это возможно». После встречи с Эпштейном в 2011 году Гейтс знал о его «уголовной судимости» сексуального характера, но всё же заявил, что заинтересован в продолжении профессиональных отношений, поскольку Эпштейн утверждал, что может привлечь миллиарды долларов для глобального здравоохранения. По сей день Гейтс сожалеет, что проигнорировал плохую репутацию Эпштейна в погоне за благотворительностью, которая так и не увенчалась успехом, и несмотря на попытки Эпштейна пригласить его на свой остров, Гейтс сознательно не переступал этот порог из-за судимости финансиста.

Гейтс также сказал, что его «сбивает с толку» то, как Эпштейн смог накопить своё состояние, и отметил, что его квартира была одной из самых просторных на Манхэттене, а также он добровольно сотрудничал с генеральным прокурором Виргинских островов США. Лесли Грофф, тем временем, отрицала, что что-либо знала о проступках Эпштейна, заявив, что считала всех, кого записывала на массаж, профессионалами, и что перестала регулярно записываться на сеансы в 2008 году, когда он отбыл срок во Флориде.