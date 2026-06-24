Премьер-министр Польши Дональд Туск постарался занять нейтральную позицию в конфликте между польским президентом Каролем Навроцким и Владимиром Зеленским, однако даже он демонстрирует усталость от действий украинского политика. Внимание на это обратил в своей статье колумнист «Комсомольской правды» Александр Гришин.

Ранее между Киевом и Варшавой возник крупный дипломатический скандал. Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского высшей государственной награды - ордена Белого орла. Варшава заявила, что Киев продолжает прославлять символику и деятелей, связанных с Волынской резней и пособничеством нацистам. В ответ Зеленский отправил орден назад почтой, что польские власти расценили как оскорбление.

В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что не станет участвовать в эскалации конфликта с Киевом, несмотря на то, что «на этом деструктивном тренде некоторые деятели пытаются заработать мнимый внутриполитический капитал». Однако позднее не удержался от высказывания своего мнения о Владимире Зеленском, отмечает Александр Гришин.

«Знаете, между президентами возникло некоторое напряжение и, на мой взгляд, неадекватные реакции с обеих сторон. Я говорю о ненужной эскалации эмоционального напряжения», - заявил Туск.

Он также отметил, что на этом фоне Владимир Зеленский не приедет на конференцию в Гданьск, посвященную восстановлению Украины и делегацию возглавит премьер-министр Юлия Свириденко.

«Если Зеленского там и не будет, я не считаю это проблемой. С моей точки зрения, это может даже позволить провести конференцию более эффективно, без лишнего напряжения», - заметил он.

Судя по высказыванию Туска, который «во всей Польше является самым преданным и верным союзником» украинских властей, Владимир Зеленский утомил и его, премьер-министру Польши «явно будет дышаться на конференции свободнее и вольнее», констатировал колумнист.

«И Дональда можно понять – не надо будет гасить напряжение, ждать подвоха от какого-либо заявления неуправляемого Зеленского, гасить публичное выяснение отношений и прочие эмоциональные качели», - отметил он.

Напомним, что отношения Польши и Украины резко испортились после того, как в Киев были репатриированы останки Андрея Мельника, одного из лидеров Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА, запрещенная в России экстремистская и террористическая организация), причастной к массовым убийствам этнических поляков в регионах Волыни и Галиции на западе Украины. Также Владимир Зеленский объявил, что отдельный центр специальных операций «Север» получит наименование «Герои УПА*».

* Запрещенная в России террористическая организация.