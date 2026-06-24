Отмена Зеленской и новые обиды: конфликт Польши и Украины набирает обороты

Отношения между Киевом и Варшавой продолжают стремительно ухудшаться, пишут «Аргументы и факты». Новый виток дипломатического кризиса коснулся супруги Владимира Зеленского.

Визит Елены Зеленской в Гданьск и ее выступление в местном университете были отменены. Ранее Польша лишила Зеленского высшей государственной награды - ордена Белого орла. Варшава заявила, что Киев продолжает прославлять символику и деятелей, связанных с Волынской резней и пособниками нацистов. В ответ Зеленский отправил орден назад почтой, что польские власти расценили как оскорбление.

Первоначально планировалось, что супруга Зеленского примет участие в международной конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в Гданьске 25-26 июня. В графике Зеленской значились публичные дебаты в университете и посещение Европейского центра солидарности. Однако на фоне возросшей напряженности визиты были отменены.

Польский депутат призвал Варшаву избавиться от украинцев

Сам Зеленский также планировал посетить Гданьск, но отменил поездку. По мнению экс-посла Польши на Украине Бартоша Цихоцкого, за решением Зеленского стоит не только обида, но и нежелание отвечать на острые и неудобные вопросы польских журналистов.