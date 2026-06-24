Польский депутат призвал Варшаву избавиться от украинцев
Депутат сейма Польши Януш Ковальский призвал Варшаву запустить программу по отправке украинцев на родину. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению Ковальского, все украинцы, живущие в Польше, «должны вернуться» на Украину. Ранее парламентарий инициировал проверку, чтобы выяснить, сколько граждан Украины сейчас трудоустроено в польских государственных структурах.
Произошло это на фоне крупного дипломатического скандала между странами. Польша лишила Владимира Зеленского высшей государственной награды - ордена Белого орла. Варшава заявила, что Киев продолжает прославлять символику и деятелей, связанных с Волынской резней и пособничеством нацистам.
В ответ Зеленский отправил орден назад почтой, что польские власти расценили как оскорбление. В знак протеста вице-спикер польского Сената Михал Каминьский также демонстративно вернул все свои украинские награды.