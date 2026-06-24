Политолог Юрий Самонкин считает, что Франция может выйти из Евросоюза и НАТО в случае смены правительства и прихода к власти правых сил. Об этом сообщает News.ru.

По мнению Самонкина, выход Парижа из НАТО и ЕС станет возможным, если руководство страной возьмут на себя «национально ориентированные» политики вроде Марин Ле Пен. Политолог считает, что в этом случае Франция не только покинет европейские и североатлантические структуры, но и сможет стабилизировать отношения с Россией.

Самонкин оценивает шансы на такой сценарий как высокие, напоминая, что ранее в стране уже разрабатывался законопроект о выходе из НАТО, хотя дальше обсуждений дело тогда не зашло.

По мнению политолога, действующий президент Эммануэль Макрон занимает выжидательную позицию. Он анализирует риски, следит за формированием многополярного мира и не спешит с радикальными шагами.

«Пока после саммита G7 Парижу нужно показать, что он якобы един с европейскими коллегами», - заключил Самонкин.

Одним из кандидатов в президенты Франции может стать ультраправый политик, соратник Ле Пен Жордан Барделла. В недавнем интервью он рассказал, что в сфере внешней политики ориентируется на голлистские принципы суверенитета: политик не планирует выходить из НАТО, но настаивает на выходе из объединенного военного командования альянса, чтобы вернуть Парижу дипломатическую и военную независимость.

Во Франции выразили разочарование в НАТО

Барделла подчеркивал, что Франция выполнит все союзнические обязательства в случае агрессии против членов ЕС или НАТО, однако ядерный арсенал страны должен оставаться под единоличным контролем ее президента.