От Бельгии потребовали вернуть черепа на родину

Демократическая Республика Конго (ДРК) потребовала от Бельгии вернуть черепа, вывезенные из страны колонизаторами. Об этом сообщает RFI со ссылкой на письмо премьер-министра ДРК Джудит Суминвы Тулуки своему бельгийскому коллеге Барту Де Веверу.

В своем послании Тулуки подчеркнул, что человеческие черепа из Музея естественных наук в Брюсселе принадлежат усопшим, «которые должны с достоинством покоиться в своей родной земле и которые не могут рассматриваться в качестве объектов неких коллекций».

Уточняется, что ДРК уже восемь лет ведет борьбу за реституцию культурных артефактов или других объектов исторического наследия, которые были насильно захвачены или разграблены в период бельгийского колониального владычества.

Ранее стало известно, что Бельгия разрабатывает законопроект по возврату человеческих останков в бывшие колонии. Это произошло после того, как правнук вождя одного из конголезских племен призвал вернуть на родину череп прадеда.