Появились фото с тайной свадьбы сына Трампа

Появились фото с тайной свадьбы сына президента США Дональда Трампа, предпринимателя Дональда Трампа — младшего, и модели Беттины Андерсон. Пост опубликован на странице девушки в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

39-летняя манекенщица для праздничной церемонии на Багамских островах выбрала минималистичный образ. На размещенных кадрах она предстала в шелковом белом платье-комбинации британского бренда Safiyaa. Также избранница бизнесмена надела ободок с вуалью на голову, три браслета Cartier на запястье и серьги-гвоздики с бриллиантами.

В свою очередь, Трамп-младший позировал в бежевом льняном костюме и белой рубашке, отказавшись от галстука и пояса. На внутренней стороне пиджака в честь невесты он вышил красную букву B (первая буква имени возлюбленной — Bettina — прим. «Ленты.ру»).

На вечеринке после церемонии Андерсон появилась в сшитом на заказ белом комплекте Safiyaa, который состоял из удлиненного топа и мини-юбки. Наряд был изготовлен из шелковой органзы и украшен вышивкой из кристаллов и металлизированных нитей, говорится на странице марки в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Известно, что регистрация брака состоялась в Палм-Бич, штат Флорида, после чего пара отправилась на Багамы.

«Я нашла того, кого любит моя душа. Месяц назад, 22 мая 2026 года, на крошечном острове, в крошечной часовне, в окружении нашей семьи и с отцом в моем сердце я вышла замуж за своего лучшего друга. Это было просто, сокровенно, красиво и принесло больше радости, чем я когда-либо могла мечтать», — заявила Андерсон.

Ранее в июне жена президента США Дональда Трампа, фотомодель Мелания привлекла публику внешним видом на турнире UFC, который был организован в честь 80-летия ее супруга.