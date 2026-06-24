Обзор иноСМИ: «крах европейского рая» и арабский маневр Москвы

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© Erica Dezonne/Zuma/TACC

Деньги на ветер: почему миллиарды не спасут армию Британии

Британская оборонная система погрязла в пустых тратах и неэффективных закупках, поэтому простое увеличение военного бюджета не сделает страну безопаснее. Об этом на страницах The i Paper рассказал ветеран ВВС Великобритании Джонатан Сингх, пилотировавший вертолеты Chinook в Афганистане. Он отмечает, что Соединенное Королевство тратит на армию больше большинства стран мира, опережая Францию на 15 миллиардов фунтов в год, однако деньги не приносят пользы. Из 49 текущих проектов Министерства обороны общей стоимостью 311 миллиардов фунтов лишь два выполняются по графику. В качестве примера автор привел закупку бронемашин Ajax, которая обошлась в шесть миллиардов фунтов, но отстает от плана уже на десять лет.

По мнению автора статьи, Лондону пора признать свой статус державы среднего уровня и перестать ставить перед военными невыполнимые задачи. Эксперт призвал прекратить бездумную милитаризацию и переключить внимание на дипломатию и «мягкую силу», которые сейчас находятся в упадке из-за сокращения расходов. Сингх подчеркнул, что из-за экономии на дипломатии в британском Минобороны сейчас осталось всего 15 специалистов, владеющих китайским языком, а количество знатоков арабского сократилось вдвое по сравнению с 2018 годом. Попытки залить оборонный бюджет деньгами без изменения самой стратегии и без жесткого контроля над закупками приведут лишь к новым финансовым потерям и росту угроз для страны, уверен ветеран ВВС.

Прощай, сытая жизнь: как борьба с Россией разрушает европейский рай

У финнов репутация самых счастливых людей в мире. Но судя по экономике их страны, этого не скажешь, пишет британское издание The Telegraph. Хотя экономика Финляндии только что показала лучший квартальный результат со времен пандемии, экономический рост едва ползет и составляет всего 0,9 процента. Безработица приблизилась к 12 процентам, а инфляция превысила целевой показатель в 2 процента. Картина складывается мрачная. Главная головная боль Хельсинки находится по соседству. На фоне конфликта на Украине некогда нейтральная Финляндия с головой ушла в экстренное наращивание военной мощи. Страна и раньше ежегодно тратила на оборону более двух процентов своего ВВП. Однако после вступления в НАТО Хельсинки стремится поднять эти показатели до новых планок: 3,5 процента - на основные военные расходы, еще 1,5 процента - на инвестиции в общую безопасность и устойчивость инфраструктуры. Финское правительство собирает дополнительные 7 миллиардов евро. Изыскивать эти средства приходится из бюджета, который и так хронически дефицитен, при этом госдолг страны уже достиг совсем нетипичных для Скандинавии 89 процентов от ВВП.

С аналогичными проблемами сталкиваются и другие страны ЕС. После возвращения Дональда Трампа в Белый дом всем стало ясно: полагаться на американский «зонтик безопасности» больше нельзя. Европейским политикам нужно либо брать больше кредитов, либо повышать налоги, либо урезать расходы - особенно на социальную сферу. Повышать налоги очень опасно: избиратели, которые и так страдают от высокой стоимости жизни, накажут любое правительство, выбравшее этот путь. Но и сокращение расходов - далеко не простой выход. Политическая культура и само устройство общества во многих странах Северо-Западной Европы веками строились на щедрой концепции социального государства. Военные расходы в тех масштабах, которых требует противостояние с Россией, могут разрушить этот общественный договор до самого основания. Повышение налогов или урезание расходов на соцсферу рискует подстегнуть поддержку популистских партий, которые зачастую более лояльны к Москве.

Парадокс Ормуза: Россия обеспечила топливом Саудовскую Аравию

Кризис в Ормузском проливе заставил Саудовскую Аравию резко увеличить импорт российского топлива, чтобы спасти собственные поставки сырья на мировой рынок, пишет итальянское издание Scenari Economici. Обострение конфликта на Ближнем Востоке привело к остановке местных нефтегазовых скважин и острому дефициту энергии внутри королевства на фоне растущих температур. Чтобы не сжигать собственную сырую нефть для выработки электричества, Эр-Рияд закупает рекордные объемы российского мазута и вакуумного газойля, которые не подпадают под санкции США. В мае 2026 года Саудовская Аравия осталась главным покупателем этой продукции, приняв более трети всех российских поставок мазута (1,23 миллиона тонн).

Эта неожиданная схема позволила крупнейшему в мире экспортеру нефти обойти логистический тупик и высвободить огромные объемы сырья для продажи. Замещая внутренние нужды российским топливом, саудиты смогли в кратчайшие сроки перенаправить потоки по своему трубопроводу «Восток - Запад» к портам Красного моря, увеличив прокачку с 2 до 7 миллионов баррелей в сутки. Таким образом, Эр-Рияд обошел заблокированный Ормузский пролив и сохранил доходы от экспорта. Издание подчеркивают парадоксальность ситуации: даже гиганты энергетического рынка Ближнего Востока сегодня не способны полностью обеспечить себя нефтепродуктами без помощи России.

«Арабский маневр Москвы»

В условиях западных санкций Россия сделала ставку на прагматичное сближение с монархиями Персидского залива, превратив этот регион в один из главных экономических векторов, подчеркивается в статье, опубликованной французским изданием Atlantico. На фоне украинского кризиса и давления Запада Москва активно укрепляет связи с арабским миром, делая ставку на отмену виз и создание зон свободной торговли. Главным локомотивом и «тихой гаванью» для российского бизнеса стали ОАЭ: к концу 2025 года там зарегистрировалось более 13,5 тысячи компаний из РФ, а взаимный товарооборот достиг 12 миллиардов долларов.

Параллельно развивается и энергетический парадокс - Саудовская Аравия и Эмираты массово скупают российский мазут для внутреннего пользования, что позволяет им высвобождать собственное сырье для экспорта по высоким ценам. Однако приток арабских инвестиций не оправдал завышенных ожиданий, считает автор статьи. Масштабные финансовые вливания затормозились: Эр-Рияд стал действовать осторожнее после введения санкций против российских энергетических компаний. Вместо прямой закачки денег в экономику РФ саудиты теперь выступают за создание совместных производств на своей территории. В политической сфере Москва и арабские монархии продолжают придерживаться прагматичного подхода и готовы сотрудничать там, где это выгодно всем.

Арктический кошмар НАТО: на что способны обновленные Ту-160М

Россия активизировала патрулирование у арктических рубежей, задействовав свои самые опасные стратегические ракетоносцы Ту-160, пишет Military Watch Magazine. Пара сверхзвуковых бомбардировщиков в сопровождении перехватчиков МиГ-31 совершила рекордный 16-часовой полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, отработав дозаправку в воздухе. Это произошло на фоне обострения в регионе, где силам НАТО, включая норвежские истребители F-35, всё чаще приходится подниматься на перехват российских самолетов. Кроме того, в начале июня новейшая российская атомная подлодка класса «Ясень» «Архангельск» провела демонстративные пуски крылатых ракет «Оникс» прямо у границ НАТО, заставив западные страны забеспокоиться о растущей угрозе своим позициям в Арктике.

Особую тревогу западных аналитиков вызывает масштабная модернизация российского авиапарка Ту-160 до стандарта Ту-160М, который на сегодняшний день остается единственным серийно производящимся межконтинентальным бомбардировщиком в мире. Обновленный флагман дальней авиации превосходит старые советские аналоги по скорости (более 2 Махов) и грузоподъемности (он способен нести до 45 тонн груза). Главная фишка модернизированных самолетов - новые экономичные двигатели и передовая авионика. Благодаря им ракетоносцы могут запускать малозаметные крылатые ракеты Х-101 и Х-102 на расстоянии более 5 тысяч километров, что позволяет гарантированно уничтожать стратегические объекты противника, даже не заходя в зону действия его систем ПВО.