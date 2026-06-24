Новая пенсионная реформа в Германии может серьезно ударить по Мерцу

Канцлер Германии Фридрих Мерц рискует потерять поддержку значительной части населения из-за непопулярных социальных реформ, заявил News.ru немецкий политолог Александр Рар. По его словам, падение экономики уже болезненно ударило по многим немцам, а правительство вынуждено сокращать пособия и урезать социальные расходы.

Рар отметил, что впереди серьезные проблемы с пенсионными выплатами и здравоохранением. Повышать налоги Мерц не решится — это лишит его поддержки правых сил и бизнеса. Однако проводить болезненные реформы, включая повышение пенсионного возраста, ему придется, иначе пенсионная система просто рухнет.

Политолог добавил, что вопрос о политическом поражении Мерца действительно стоит на повестке, но добиться этого можно только через вотум недоверия в парламенте. Правящие партии, по его мнению, на такой шаг не пойдут — отставка канцлера обернется для них политическим крахом.

Ранее депутат Саратовской областной думы Вячеслав Калинин сравнил пенсионную реформу Мерца с действиями Адольфа Гитлера перед Второй мировой войной, заявив, что немецкие власти готовят население к войне, перераспределяя ресурсы за счет граждан.