Первый случай лихорадки Эбола на территории Франции зафиксировали у врача, вернувшегося из Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом в среду, 24 июня, сообщило издание BFMTV со ссылкой на французские органы здравоохранения.

По информации журналистов, Министерство здравоохранения в заявлении «подтверждает выявление первого положительного случая заболевания лихорадкой Эбола на территории страны». Уточняется, что случай был выявлен на материковой части Франции.

— Состояние врача «стабильное», — говорится в материале.

Онищенко: Эбола не разрастется до глобальной пандемии

19 июня Министерство связи и по делам СМИ ДРК сообщило, что количество умерших от лихорадки Эбола в стране возросло до 232 человек. При этом число зараженных вирусом достигло 896 человек.

В Африке произошла очередная вспышка лихорадки Эбола. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже ввела чрезвычайную ситуацию (ЧС) международного значения в ДРК и Уганде. В организации уточнили, что речь идет об эпидемии, говорить о пандемии пока рано. Подробнее о том, что это за вирус, насколько он опасен, может ли добраться до России и существуют ли эффективные методы лечения, — в материале «Вечерней Москвы».