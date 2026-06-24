Украина создает Брюсселю больше трудностей, чем другие страны - кандидаты в члены Евросоюза. С такой оценкой выступила газета The Daily Telegraph.

Как говорится в статье, это вызвано некоторыми факторами, в том числе неясностью по поводу окончательных границ страны. Другой вопрос - крупный сельскохозяйственный сектор Украины, который "был бы преимуществом для ЕС, но одновременно создавал бы проблемы для системы сельскохозяйственных субсидий ЕС". Они рассчитываются исходя из площади земель.

Издание замечает, что страна с населением до 39 млн человек обладала бы реальным влиянием на процесс принятия решений в ЕС, что "устроило бы далеко не все государства-члены". Помимо этого, издание обращает внимание на проблему больших затрат на послевоенное восстановление Украины и риск массового перемещения в страны Евросоюза ее граждан, которые, пользуясь свободой передвижения, могли бы претендовать на социальные выплаты и другие льготы.

Один из европейских дипломатов назвал неприемлемым предложение предоставить Украине сразу место в Евросоюзе с условием выполнения всех внутренних реформ.

"Это неприемлемо среди столь многих членов, потому что это уничтожает весь подход, основанный на заслугах", - сказал источник издания.

Говоря о гипотетическом членстве Украины в сообществе, он упомянул проблему отсутствия гарантий эффективности этих реформ в будущем. "Если у нас нет гарантий соблюдения принципа верховенства права, если у нас нет гарантий в отношении влияния олигархов и борьбы с коррупцией, то возникает вопрос: что именно мы принимаем в Европейский союз?" - сказал он.

Как говорится в статье, на недавней встрече в Брюсселе представители Венгрии, Польши и Словакии указали на низкий уровень поддержки своего населения приема Украины в члены сообщества. Издание приводит результаты опроса Европейского совета по международным отношениям, согласно которому большинство респондентов в Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии и Эстонии считают расширение ЕС на восток плохой идеей.

О процессе вступления

Украина 15 июня открыла переговорный кластер "основ", или "фундаментальных положений", включающий 5 переговорных глав: правосудие, свобода и безопасность; юридические и фундаментальные права; финансовый контроль; государственные закупки; статистика. Переговоры о приеме в ЕС структурно разбиты на 33 переговорных раздела. По всем этим разделам страны-кандидаты должны привести свое законодательство в полное соответствие с нормами ЕС. После этого еврокомиссар по расширению Марта Кос заявила, что Еврокомиссия ожидает запуска переговоров по остальным четырем кластерам переговорных глав в июле.