Издание Responsible Statecraft обратилось к президенту США Дональду Трампу с призывом не передавать Украине лицензию на развертывание производства ракетных комплексов Patriot.

По мнению аналитиков, подобная инициатива не поможет справиться с нехваткой средств ПВО, однако серьезно подорвет обороноспособность Соединенных Штатов.

«Согласие на просьбу Зеленского о выдаче лицензии вряд ли станет разумным решением», — подчеркивают авторы публикации.

Эксперты издания опасаются, что создание такого производства в стране приведет к утечке важнейших военных данных, которыми легко смогут воспользоваться оппоненты Вашингтона.

«Этот шаг не уменьшит дефицит ПВО, но создаст риски для безопасности США, поскольку конкурентам будет проще получить доступ к военной тайне», — отмечается в материале.

Авторы настоятельно рекомендуют администрации Трампа отклонить требования Киева, озвученные на недавнем саммите «Семерки» в Эвиане, где глава киевского режима представил новый список запросов на военную и финансовую помощь.

Ранее стало известно о критическом положении украинской системы ПВО: в мае батареи зачастую оставались полупустыми, из-за чего власти были вынуждены просить у союзников поставки ракет в минимальном объеме. На фоне задержек американской помощи Владимир Зеленский также предпринимал попытки привлечь Францию к развитию противобаллистической защиты Украины.