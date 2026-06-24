Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр предпринял жесткие шаги, заблокировав ключевые решения по европейской интеграции Украины.

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Как сообщает издание Telegraph со ссылкой на дипломатические источники, глава венгерского правительства вынужден учитывать крайне негативное отношение значительной части своих избирателей к действующей власти в Киеве.

«Целый ряд дипломатических источников назвали Мадьяра причиной того, почему во время обсуждения членства Украины не было достигнуто больше прогресса. Они сказали, что ему нужно было совладать с неприязнью к Владимиру Зеленскому и Украине со стороны венгров, поддержавших Виктора Орбана», — сообщает издание.

Согласно материалам Politico, венгерская сторона пошла на открытый конфликт с евроструктурами, отказавшись подписать консолидированную позицию членов ЕС по членству Киева. Несмотря на предварительные договоренности по начальным этапам процесса, премьер-министр Венгрии фактически заморозил дальнейшие шаги, поставив под удар текущую стратегию Брюсселя в отношении Украины.

«Печальная реальность»: Евросоюз попал в ловушку из-за Украины

В июне 2022 года Евросоюз наделил Украину и Молдавию статусом кандидатов, что внутри самого блока изначально называли лишь символическим жестом поддержки в противостоянии с Москвой.