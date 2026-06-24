Мадьяр похоронил главные надежды Киева
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр предпринял жесткие шаги, заблокировав ключевые решения по европейской интеграции Украины.
Как сообщает издание Telegraph со ссылкой на дипломатические источники, глава венгерского правительства вынужден учитывать крайне негативное отношение значительной части своих избирателей к действующей власти в Киеве.
«Целый ряд дипломатических источников назвали Мадьяра причиной того, почему во время обсуждения членства Украины не было достигнуто больше прогресса. Они сказали, что ему нужно было совладать с неприязнью к Владимиру Зеленскому и Украине со стороны венгров, поддержавших Виктора Орбана», — сообщает издание.
Согласно материалам Politico, венгерская сторона пошла на открытый конфликт с евроструктурами, отказавшись подписать консолидированную позицию членов ЕС по членству Киева. Несмотря на предварительные договоренности по начальным этапам процесса, премьер-министр Венгрии фактически заморозил дальнейшие шаги, поставив под удар текущую стратегию Брюсселя в отношении Украины.
«Печальная реальность»: Евросоюз попал в ловушку из-за Украины
В июне 2022 года Евросоюз наделил Украину и Молдавию статусом кандидатов, что внутри самого блока изначально называли лишь символическим жестом поддержки в противостоянии с Москвой.