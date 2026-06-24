Владимир Зеленский совершил огромную ошибку, отказавшись приехать в Гданьск на международную конференцию 25-26 июня по восстановлению Украины. Такое мнение в интервью порталу money.pl выразила лидер партии Polska 2050 и министр фондов и региональной политики Польши Катажина Пелчиньская-Наленч.

"Зеленский совершает огромную ошибку, потому что сегодня Украине нужны деньги на восстановление. Он сам себе стреляет в ногу, это очередная ошибка после тех предыдущих", - сказала она, имея в виду присвоение Зеленским военному подразделению ВСУ наименования "имени героев УПА" (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ). "То, что сделал Зеленский, - это скандал, и мы имеем право и должны это сказать", - добавила министр.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что она, а не Зеленский, возглавит украинскую делегацию на конференции в Гданьске.

Зеленский отказался ехать в Польшу на фоне конфликта с Варшавой

Участие Зеленского в этой конференции оказалось под вопросом в связи с возникшей напряженностью в польско-украинских отношениях. 26 мая Зеленский присвоил Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ имя "героев УПА". Это решение вызвало массовое возмущение в Польше. 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение лишить Зеленского высшей государственной награды республики - ордена Белого орла.