Экономический эффект Турции от саммита НАТО может составить в год $1,7 млрд

Предстоящий 7-8 июля в Анкаре саммит НАТО принесет Турции как ее хозяйке существенные политические и экономические дивиденды. В долгосрочной перспективе макроэкономический эффект от него может составить для республики в год около $1,7 млрд, пишет газета Dünya.

Как отмечает издание, порядка $60 млн - $62,5 млн доходов турецкая казна получит непосредственно от проведения саммита за счет проживания в отелях его участников и логистики. Во встрече ожидается участие около 6 тыс. официальных представителей из 32 стран - членов альянса и лидеров 10 не входящих в него государств. Только делегация президента США Дональда Трампа составит 1,4 тыс. человек, сообщает издание. Освещать встречу в верхах будет порядка 2 тыс. представителей зарубежных СМИ. В целом, как прогнозирует газета, число участников и визитеров саммита в Анкаре может превысить 10 тыс. человек.

Основные ожидания Турции от встречи в верхах НАТО связаны с заключением новых контрактов со странами альянса по линии ВПК. Решение стран альянса увеличить бюджеты на оборону до 5% ВВП открывает турецкой оборонной промышленности огромный европейский рынок для возможных поставок беспилотников, бронетехники, ракетных систем, других видов оружия и боеприпасов, пишет Dünya. Эффект для турецкого ВПК в течение трех лет от саммита может составить около $3 млрд, прогнозируют аналитики.

Кроме того, проведение саммита может способствовать снижению на 20-30 базисных пунктов пятилетних свопов кредитного дефолта Турции, что уменьшит стоимость внешних заимствований для государственного и частного секторов на $200-300 млн в год, считают эксперты. На этом фоне приток иностранных инвестиций в Турцию в долгосрочной перспективе может вырасти на $1,5-2 млрд в год. Кроме того, как отмечается, на фоне кризиса в Ормузском проливе может вырасти роль Турции в обеспечении бесперебойных поставок энергоносителей в Европу по расположенным на ее территории трубопроводам.

Ранее сообщалось, что в обеспечении безопасности саммита НАТО в Анкаре будут задействованы 70 тыс. сотрудников турецких силовых структур. В состояние повышенной готовности приведут системы ПВО и ВВС Турции. В целом в Анкаре развернут многоуровневую систему безопасности с использованием БПЛА и средств противодействия дронам. По сообщениям местных СМИ, в турецкой столице повсеместно усилены меры безопасности, проводятся проверки отелей, где будут проживать участники встречи, улиц и домов на маршрутах следования официальных делегаций, заведений общепита.

Турция ранее принимала саммит НАТО в Стамбуле в 2004 году. Тогда тоже принимались усиленные меры безопасности, однако они не идут в сравнение с нынешними, отмечают аналитики.