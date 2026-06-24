Стали известны подробности массового отключения электричества во Франции

Жаркая погода привела к массовому отключению электричества во Франции. Свет вечером 23 июня выключился примерно у 100 тысяч пользователей.

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Аномальная жара в Европе обусловлена устойчивыми атмосферными процессами, которые на несколько дней удерживают раскалённые воздушные массы над одними и теми же территориями. По словам экспертов, последствия этих явлений усугубляются глобальным потеплением.

Во Франции национальный температурный индекс — показатель, рассчитываемый как среднее значение дневных и ночных температур на 30 метеостанциях страны, — во вторник достиг отметки 29,8 градуса Цельсия. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1947 года.

В среду еще четыре французских департамента были переведены в категорию максимальной тепловой опасности. По оценкам AFP, в общей сложности экстремальная жара затронула около 44 миллионов человек.

С учётом 31 департамента, где уже действует предпоследний, «оранжевый», уровень погодной опасности, воздействию высоких температур подвергается более 90% населения страны. В среду от Бретани до Парижского региона, а также на большей части юго-запада Франции ожидается жара от 39 до 41 градуса.

Волна зноя привела и к первому крупному отключению электроэнергии в ходе нынешнего периода экстремальной погоды. Как сообщили власти, из-за перегрева трансформатора без электроснабжения в среду остались около 68 тысяч домохозяйств в департаменте Финистер на северо-западе страны.

Авария произошла поздно вечером во вторник. Ремонтные бригады работали всю ночь, однако полностью восстановить подачу электроэнергии, как ожидается, удастся не ранее конца среды.

По данным операторов энергосистемы, к позднему вечеру вторника без электричества оставались до 106 тысяч потребителей. Учёные отмечают, что рекордная жара создаёт серьёзную нагрузку на инфраструктуру, которая проектировалась ещё до того, как антропогенное изменение климата сделало периоды экстремальной жары более продолжительными, частыми и интенсивными.