В Литве разразился скандал после того, как во время празднования 455-летия города Пабраде прозвучала песня российской группы «Руки Вверх!». Об этом со ссылкой на сообщения в соцсетях пишет газета «Аргументы и факты».

Литовские активисты назвали «агрессией» использование композиции. А в мэрии заверили, что российская песня не входила в официальную программу праздничных мероприятий. По данным администрации города, песню диджей включил по собственной инициативе.

«При этом опубликованные видеозаписи свидетельствуют о том, что композиция вызвала положительную реакцию у присутствовавших на мероприятии жителей», - говорится в статье.

Ранее глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил о готовности Североатлантического альянса «показать русским», как может быть захвачена Калининградская область. Он также заверил, что у НАТО «есть средства, чтобы при необходимости сравнять с землей российские базы» в Калининграде и «прорваться в эту небольшую крепость».