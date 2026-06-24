Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни считает, что вероятным посредником от ЕС на переговорах по российско-украинскому урегулированию должен быть представитель европейских институтов или действующий лидер европейской страны. Возможным кандидатом он видит председателя Европейского совета Антониу Кошту, передает газета La Verita.

"Нам нужно найти представителя, который смог бы говорить с Москвой от имени всех в Европе. Это может быть лидер страны среднего размера, это может быть представитель какого-либо института, например, председатель Кошта, но решение еще не принято", - сказал он на форуме, организованном изданием.

При этом Таяни отклонил кандидатуру экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера как возможного представителя ЕС. По поводу распространенного в СМИ предположения о привлечении экс-премьера Италии и бывшего главы Европейского центрального банка Марио Драги итальянский министр сказал, что лучше, чтобы это был "действующий деятель". При этом министр обороны Италии Гуидо Крозетто выразил мнение, что Рим не будет против Драги, "если он устроит стороны".

17 июня агентство Bloomberg сообщило, что "один из ключевых советников Кошты" якобы "провел два телефонных разговора с высокопоставленным российским чиновником, близким к президенту РФ", чем "вызвал ярость" ряда стран ЕС. Впоследствии офис Кошты, как отмечает агентство DPA, подтвердил наличие контактов с Россией для открытия дипломатических каналов - без содержательного обмена мнениями и без ведения переговоров.

На саммите ЕС 18-19 июня страны Евросоюза не согласовали ни кандидатуру переговорщика с Россией, ни содержание возможных переговоров. Провалив это обсуждение на саммите, они объявили, что время для переговоров не пришло и что Евросоюз никогда не будет посредником, но станет выступать только на стороне Украины.

В российском руководстве неоднократно указывали, что РФ открыта переговорам с ЕС, но Европа не может быть посредником, поскольку, снабжая Украину оружием, является стороной конфликта.