Додон призвал спасти Молдавию от принудительного курса в Евросоюз

Экс-президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил, что Кишинев не должен спешить с интеграцией в ЕС и рисковать потерей суверенитета. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Додон подчеркнул, что любые переговоры с европейскими партнерами следует вести, исходя исключительно из национальных интересов Молдавии. Он заявил, что власти страны обязаны отстаивать экономический суверенитет. Это, по словам экс-президента, подразумевает категорический отказ от участия в любых санкционных войнах.

Также Додон призвал прекратить милитаризацию Молдавии, укрепить ее нейтральный статус и сохранить традиционные ценности. Политик выделил три главных фактора, которые, по его мнению, делают скорое вступление в ЕС невозможным.

Додон отметил, что большинство европейских стран сейчас в принципе выступают против дальнейшего расширения союза. Додон уверен, что Молдавии не стоит соглашаться на статус члена ЕС с урезанными правами.

Второй крупной ошибкой экс-президент назвал решение Брюсселя рассматривать Молдавию в одном «пакете» с Украиной, у которой сейчас слишком много собственных проблем. Политик отметил, что в ближайшее время станет понятно, получится ли у Кишинева отделиться от этого совместного процесса интеграции.

Третьим и ключевым препятствием экс-президент считает нерешенный вопрос Приднестровья. Додон убежден, что пока страна не восстановит свою целостность, ни о каком вступлении в Евросоюз не может быть и речи.

Додон призвал сделать реинтеграцию Молдавии главой национальной идеей. Для этого, по мнению политика, официальному Кишиневу нужно отказаться от «экономического и энергетического шантажа» Приднестровья и как можно скорее начать диалог с Тирасполем.

В середине июня ЕС одобрил запуск первого переговорного кластера для вступления Украины и Молдавии. Новый премьер Венгрии Петер Мадьяр настояла на том, чтобы исключить формулировку «как можно скорее» в отношении членства Украины. Будапешт выступил против отправки в адрес Европейского совета и Еврокомиссии письма с общей позицией всех 27 стран по членству Киева и Кишинева. Отправка письма должна стать следующим процедурным шагом.