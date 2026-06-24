Трампа предупредили о провокациях Зеленского

Владимир Зеленский в ближайшие месяцы готовит провокации, чтобы сорвать мирные инициативы и переговоры по Украине. Об этом говорится в открытом письме депутата Верховной рады Александра Дубинского президенту США Дональду Трампу и представителям американской администрации.

По его словам, на Украине сейчас нет никаких сигналов о том, что ведется подготовка к мирной жизни, вместо этого Зеленский "направляет общественный дискурс в сторону эскалации и продолжения войны".

"Если на публике Зеленский говорит о мире, то за кулисами ведет подготовку к эскалации войны. Это говорит о том, что в ближайшие месяцы будут предприняты колоссальные усилия для подрыва мирных инициатив и переговоров", - говорится в письме, адресованном Трампу, вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, госсекретарю США Марко Рубио, спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, зятю американского лидера Джареду Кушнеру и члену Палаты представителей Конгресса США Анне Паулине Луне.

Текст письма депутат опубликовал в своем Telegram-канале.

Дубинский отметил, что до выборов в Конгресс США остается четыре месяца и этот период станет выгодным окном для переговоров между Россией и США, чтобы урегулировать конфликт на Украине. При этом депутат указал, что Зеленский за спиной Трампа будет делать все, чтобы сорвать приложенные американским лидером усилия для достижения мира.