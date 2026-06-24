Финский журналист Кости Хейсканен считает, что Финляндия повторяет путь Украины, превращаясь в военный полигон для НАТО. Об этом он рассказал «Комсомольской правде».

Хейсканен родился в Ленинграде, а в Финляндию переехал в девяностых годах. Он работал в журналистском пуле финского президента и открыл турагентство, стремясь разрушить стереотипы о России.

Жизнь Хейсканена изменилась после его репортажей из России в период пандемии и поездки в Донбасс в 2022 году. После посещения Мариуполя журналист начал оказывать помощь раненым российским военным и снимать документальные фильмы о судьбах мирных жителей. По словам Хейсканена, из-за своей позиции он потерял в Финляндии все - его счета заблокировали, а квартиру разграбили.

По мнению журналиста, нынешнее руководство Финляндии занимает исключительно проамериканскую позицию. Он подчеркнул, что в результате страна предоставила в распоряжение НАТО 15 своих военных баз.

Хейсканен объясняет это тем, что США остро нуждаются в северных территориях для тренировок своих военных в условиях низких температур, так как у них, в отличие от России, нет собственных арктических войск. Журналист добавил, что в Финляндии вводят запреты на русскую культуру и сносят советские памятники.

Названы страны, представляющие угрозу для России

«Она [Финляндия - прим.ред.] полностью повторяет судьбу Украины. Гнобят русскоязычных, запрещают русскую культуру, уничтожают советские памятники», - заявил он.

По данным журналиста, на стороне Украины сегодня воюют не менее двухсот финских граждан. Хейсканен добавил, что рядовые финны и финский бизнес уже ощущают негативные последствия политики Хельсинки. Он отметил, что финские предприниматели несут огромные убытки без российских путешественников и требуют открыть границы.