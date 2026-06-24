Президент США Дональд Трамп объявил об отмене подписания закона о снижении цен на жильё.

«Назначенная на сегодня пресс-конференция по жилищным вопросам и подписание документов настоящим отменяются», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Он заявил, что не подпишет документ, пока конгресс не примет закон о запрете негражданам голосовать на выборах.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков указал на милитаризацию экономики Соединённых Штатов.