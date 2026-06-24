Хозяин сбежавшего в Техасе жирафа предложил пять тысяч долларов за информацию

Самка жирафа по кличке Грейси сбежала с ранчо в Техасе. Хозяин предлагает вознаграждение в размере пяти тысяч долларов за информацию о местонахождении животного. Об этом в среду, 24 июня, сообщил телеканал NBC со ссылкой на местные власти.

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Как рассказал управляющий ранчо, последний раз жирафа видели на склоне холма, куда другие животные обычно не ходят. Он предположил, что Грейси прошла к неогороженной территории и покинула ранчо.

— У нее шея размером со взрослого человека, такие же длинные ноги и незабываемый окрас, — приводит описание животного телеканал.

Ранее на окраине Рима слон и жираф сбежали с киносъемок. На видео, снятом в квартале киностудий Чинечитта (Cinecittà), животные бегут мимо припаркованных машин, преследуемые несколькими мужчинами. Фоном для сцены стали декорации, воссоздающие портик с античными колоннами.

В апреле в Южной Корее из зоопарка сбежал волк, вывезенный ранее из Саратовской области. По информации СМИ, животное покинуло вольер, сделав подкоп, после чего были организованы масштабные поиски с участием спасателей, полиции и военных.