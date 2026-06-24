Польские власти ужесточили выдачу временной защиты для украинцев

Польские власти заметно ужесточили подход к предоставлению временной защиты гражданам Украины. Как пишет издание Wprost, отказы получают не только вновь прибывающие беженцы, но и те, кто ранее уже имел этот статус, но утратил его из-за длительного отсутствия в стране. Тенденция к ужесточению набирает обороты, и миграционные службы теперь гораздо придирчивее оценивают каждое заявление.

Причина в том, что польские власти начали тщательно проверять истинные мотивы переезда. Сотрудники миграционной службы выясняют, связан ли приезд украинца с продолжающимся военным конфликтом или же продиктован исключительно экономическими соображениями. Если выясняется, что человек покинул Украину в поисках работы, а не из-за угрозы жизни, в статусе временной защиты ему, скорее всего, откажут.

Проблема касается не только новых беженцев, но и тех, кто уже пользовался защитой ранее. Если украинец покидал Польшу на длительный срок, его статус аннулировался, а при повторном въезде восстановить его оказывается крайне сложно. Польские власти требуют заново доказывать необходимость убежища.

При этом временная защита даёт украинцам целый ряд важных преимуществ: легальное проживание в Польше, доступ к медицинскому обслуживанию и упрощённую процедуру трудоустройства. Именно поэтому отказ в её предоставлении существенно усложняет жизнь тысячам украинцев, которые рассчитывали на относительно стабильный статус в европейской стране.

В итоге ужесточение миграционной политики Польши становится ещё одним вызовом для украинских беженцев. Ситуация остаётся напряжённой, и, по всей видимости, количество отказов будет только расти, поскольку польские власти всё чаще проводят различие между военными беженцами и экономическими мигрантами.