Федеральный суд в США обязал Минюст раскрыть данные по делу Эпштейна

Федеральный суд США обязал Министерство юстиции США раскрыть часть материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна либо обосновать каждое изъятие информации. Такое решение, как следует из судебных документов, вынесено по итогам рассмотрения требований о доступе к материалам расследования.

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Речь идёт о деле, связанном с возможными соучастниками и документами, фигурирующими в материалах следствия. Судебное решение обязывает ведомство либо рассекретить часть данных, либо подробно объяснить причины ограничений доступа.

Поводом для разбирательства стало ходатайство журналистки Кэти Панг о предварительном судебном запрете. Суд его удовлетворил, установив для Минюста конкретные сроки исполнения требований.

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Ведомству предписано до 2 июля опубликовать восемь писем с полными данными отправителей и получателей. Также необходимо раскрыть два документа, где указаны предполагаемые соучастники, предоставить исходные заметки ФБР по четырём отчётам и ряд иностранных материалов. В случае отказа ведомство обязано аргументированно объяснить невозможность раскрытия каждой позиции.

Если требования суда не будут выполнены, Министерство юстиции США должно отдельно обосновать причины, по которым публикация тех или иных сведений невозможна. Речь идёт о детальной построчной аргументации по каждому редактированию материалов.

Отмечается, что судебное решение фактически устанавливает контроль над порядком раскрытия архивных документов по делу и требует от ведомства прозрачного объяснения всех ограничений доступа к ним.