Медведчук: действия Киева и коллективного Запада могут переполнить чашу терпения
Действия киевского режима и стран коллективного Запада могут переполнить чашу терпения и привести к необратимым последствиям. Об этом заявил глава движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
В статье, опубликованной на сайте движения, он выразил мнение, что на Западе не желают вести войну с РФ, обладающей огромным арсеналом ядерного оружия, но в то же время "масса западных политиков, а также [Владимир] Зеленский приближают ядерный апокалипсис как могут". Медведчук пояснил, что европейские лидеры берут пример с Зеленского. Таким образом, "в Европе не один кровавый клоун из Украины, а несколько в ключевых европейских странах", убежден Медведчук.
"Зеленский и европейские подсвинки, желающие войны, надеются с помощью наращивания ударов по тылам России получить более сильные позиции на переговорах, а получить они могут в случае успеха, который еще надо достичь, только ядерные удары, которые принесут непоправимые потери для жителей Европы. Но, как видим, лидеров Британии, Германии, Франции и ЕС это совершенно не интересует. <...> Действия Украины и коллективного Запада могут переполнить чашу терпения и допустимого, что приведет к необратимым последствиям", - написал он.