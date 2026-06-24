Действия киевского режима и стран коллективного Запада могут переполнить чашу терпения и привести к необратимым последствиям. Об этом заявил глава движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

В статье, опубликованной на сайте движения, он выразил мнение, что на Западе не желают вести войну с РФ, обладающей огромным арсеналом ядерного оружия, но в то же время "масса западных политиков, а также [Владимир] Зеленский приближают ядерный апокалипсис как могут". Медведчук пояснил, что европейские лидеры берут пример с Зеленского. Таким образом, "в Европе не один кровавый клоун из Украины, а несколько в ключевых европейских странах", убежден Медведчук.