В Индонезии произошли пять извержений вулкана Семеру

Не менее пяти новых извержений вулкана Семеру зарегистрировано в Индонезии (провинция Восточная Ява). Об этом сообщил Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф страны.

Пепел поднялся на высоту 1,2 км над вершиной вулкана, что соответствует 4 876 м над уровнем моря. Извержение сопровождалось плотными выбросами белого и серого пепла, распространившегося в западном, юго-западном и южном направлениях. В центре призвали жителей и туристов держаться от кратера на расстоянии не менее 5 км из-за угрозы выброса раскаленных камней, схода лавы, образования горячих облаков и селевых потоков вдоль русел рек.

Семеру - четвертый по высоте вулкан в Индонезии (3 676 м над уровнем моря) и самая высокая вершина на острове Ява. Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 тыс. островов, расположен в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, из-за чего регион подвержен сильной сейсмической активности. Всего в Индонезии насчитывается более 500 вулканов, из которых примерно 130 действующие.