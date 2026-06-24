В Анкаре решили усилить меры безопасности в преддверии саммита НАТО

В Анкаре стартовала масштабная операция «Бирюза», направленная на усиление мер безопасности в преддверии предстоящего международного саммита.

Полиция Анкары приступила к реализации специального плана контроля перед саммитом НАТО, который пройдет 7-8 июля, передает Anadolu.

Значительно увеличено количество проверок на въездах и выездах из города, а также в девяти районах провинции.

Для обеспечения безопасности участников мероприятия созданы специальные зоны ответственности. Там круглосуточно дежурят дополнительные силы, включая спецназ, мотопатрули «Юнус» и сотрудников в штатском. Особое внимание уделяется проверке подозрительных лиц и транспорта.

Под пристальным контролем правоохранителей оказались гостиницы и сфера услуг, где разместятся иностранные делегации. Одновременно проводятся рейды по задержанию разыскиваемых преступников, а также пресекаются случаи мошенничества и попрошайничества.

Начальник полиции Максут Юксек лично проинспектировал ход операции. Проверки уже прошли в 215 контрольных точках и 151 парке. В ходе антитеррористических мероприятий задержаны 209 подозреваемых.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Народно-освободительная партия Турции анонсировала проведение масштабной акции протеста против политики Североатлантического альянса накануне саммита.

Страны НАТО обсуждают инициативу о предоставлении Украине 70 млрд евро финансовой помощи на военные нужды.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен активизировать политическую жизнь в республике и предпринять шаги для принятия новой конституции после завершения мероприятия.