Экс-спикер Сейма Польши Холовня вышел из созданной им же партии

Бывший спикер (2023-2025 гг.) польского Сейма (нижней палаты парламента) Шимон Холовня вышел из созданной им ранее партии Polska 2050 и организовал новое общественное объединение "Умеренные". Об этом сообщил телеканал TVN24.

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"Шимон сам принял такое решение и сам подал в отставку", - привел телеканал слова депутата Сейма Лукаша Осмалака.

В Polska 2050 Холовня сначала занимал пост председателя партии, а затем стал вице-председателем. Партия входила в состав политического движения "Третий путь" и поддерживала в Сейме объединение премьер-министра Польши Дональда Туска "Гражданская коалиция".

В июле 2025 г. Холовня был признан одним из самых непопулярных политиков Польши. О своем доверии ему заявили только 14% граждан, причем только 1,5% доверяли ему полностью.

Программа и цели движения "Умеренные" пока неизвестны, указывает TVN24.