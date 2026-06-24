ЕС захотел построить в Узбекистане специализированные центры с одной целью

Группа стран Европейского союза (ЕС) рассматривает возможность отправки лиц, которым было отказано в предоставлении убежища, в Руанду и Узбекистан.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов.

«Эти планы были приняты после принятия закона, предоставляющего столицам ЕС право создавать центры в странах, не входящих в союз, для обработки мигрантов, которым было отказано в праве остаться в блоке, — так называемые центры возвращения, — при условии, что эти страны соблюдают права человека и международное право», — говорится в материале.

Как отмечает издание, блок впервые планирует перенести часть системы по работе с беженцами за пределы своих границ.

Две соседние с Россией страны обменялись приграничными территориями

Ранее венгерская оппозиция пообещала купить премьер-министру страны Петеру Мадьяру по глазированному сырку за каждого выявленного нелегального мигранта в специализированных лагерях. Его также обвинили в том, что тот готовится принять миграционный пакт Европейского союза.