Пока вы спали: испытание лазерного оружия в США и заявление генсека НАТО о  ВПК

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Рютте заявил о необходимости увеличить объемы производства ВПК

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что странам альянса необходимо значительно увеличить производство вооружений и восполнить запасы боеприпасов по обе стороны Атлантики. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, президент США Дональд Трамп поддерживает инициативы, направленные на упрощение сотрудничества оборонных компаний и наращивание военного производства.

Кроме того, в США рассматривают создание более доступных ракет-перехватчиков и расширение международного сотрудничества в сфере выпуска вооружений.

Севастополь остался без света из-за атаки ВСУ

В Севастополе произошло временное отключение электроэнергии после атаки ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС.

Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что на поврежденных объектах введен особый режим, а специалисты уже приступили к оценке ущерба и восстановительным работам.

Жителей города призвали сохранять спокойствие, экономно расходовать заряд мобильных устройств и не перегружать электросеть после возобновления подачи света.

Хегсету продемонстрировали лазерное и микроволновое оружие

Министру обороны США Питу Хегсету продемонстрировали новейшие лазерные и микроволновые системы вооружения на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе испытаний были представлены лазерные комплексы для борьбы с беспилотниками различной мощности, включая установки AMP-HEL, DE-MSHORAD и IFPC-HEL.

Также показали микроволновые системы, предназначенные для противодействия роям дронов, разработанные компаниями Epirus и Raytheon.

Рябков: контакты Лаврова и Рубио будут продолжены

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что контакты между Сергеем Лавровым и Марко Рубио будут продолжены. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, телефонные переговоры при необходимости могут быть организованы в кратчайшие сроки, как это уже происходило ранее.

Рябков подчеркнул, что отсутствие конкретного графика не имеет политического значения и речь идет о рабочем взаимодействии.

ВСУ перебрасывают под Сумы подразделения бригады из Днепропетровщины

Командование ВСУ перебрасывает в Сумскую область подразделения 23-й отдельной механизированной бригады из Днепропетровской области. Об этом сообщает ТАСС.

По данным российских силовых структур, такое решение принято на фоне значительных потерь украинских войск на данном направлении.

Подразделения направляют для усиления группировки в приграничном регионе.