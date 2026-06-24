Премьер Катара объяснил, зачем нужна горячая линия США и Ирана

Горячая линия между США и Ираном необходима для восстановления судоходства в Ормузском проливе. Об этом заявил премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани газете Financial Times (FT).

По его словам, такой канал связи, создание которого было согласовано сторонами во время переговоров в Швейцарии, нужен для противодействия дезинформации и обеспечения координации действий во время разминирования ключевого водного пути.