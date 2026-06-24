Сенат конгресса США урезал полномочия Трампа по возобновлению войны с Ираном

Во вторник сенат конгресса США принял резолюцию, обязывающую президента вывести вооруженные силы из конфликта с Ираном, что стало серьезным упреком Дональду Трампу и сильным сигналом о том, что война не имеет поддержки на Капитолии, сообщает CNN.

Депутаты-демократы неоднократно вынуждали коллег голосовать за ограничение военных полномочий Трампа как в палате представителей, так и в сенате. И эта кампания постепенно набирала все большую поддержку республиканцев в последние недели, вызывая гнев президента.

Республиканские сенаторы Рэнд Пол, Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски и Билл Кэссиди присоединились к демократам в голосовании за резолюцию, в то время как демократ Джон Феттерман проголосовал против. В итоге 50 сенаторов проголосовали за резолюцию, а 48 - против. Отсутствие республиканских сенаторов Митча Макконнелла и Дэйва Маккормика, которые ранее голосовали против продвижения резолюций по военным полномочиям, способствовало принятию этой меры.

Поскольку это так называемая параллельная резолюция, она не требует подписи президента и, по определению, не имеет силы закона. Представитель Белого дома отклонил голосование в сенате, заявив, что резолюция "не имеет значения", и обвинил демократов в ее принятии в "отсутствии республиканцев".

"Параллельные резолюции не поступают президенту и не имеют силы закона", - сказал чиновник. По его словам, резолюция поручает президенту вывести вооруженные силы США из боевых действий против Ирана, "однако нет боевых действий, из которых можно было бы выводить американские войска, поскольку они завершились с прекращением огня 7 апреля". Некоторые сенаторы-демократы утверждают, что принятие резолюции по военным полномочиям необходимо даже после того, как США достигли соглашения с Ираном на фоне продолжающихся переговоров с Тегераном.

Между тем

Дональд Трамп резко раскритиковал сенат США за принятие резолюции, направленной на предотвращение возобновления войны с Ираном.

"Итак, у меня Иран в затруднительном положении, готовый упасть на колени, готов дать нам практически все, и впервые за десятилетия я безмерно уважаю Соединенные Штаты и их президента", - сказал Трамп о себе в третьем лице.

"И вот сенат США решает провести несвоевременное и бессмысленное голосование по Закону о военных полномочиях, заявив главному спонсору террора в мире, что Соединенные Штаты не одобряют то, что я с ними делаю, и я должен остановиться, тем самым оказав помощь и утешение врагу", - написал Трамп в Truth Social.