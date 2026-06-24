Устойчивость мира между США и Ираном оценили

В конфликте между Ираном и США наступила фаза снижения напряженности, отметил старший преподаватель НИУ ВШЭ, научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, что Тегеран сумел затянуть противостояние и повлиять на мировые энергетические рынки, что снизило вероятность масштабной военной операции против него.

© Lenta.ru

«Иран сумел затянуть конфликт достаточно для того, чтобы сформировать структурное воздействие на мировые энергетические рынки. На сегодняшний день фактически исчерпаны запасы нефти на нынешних рубежах — нефть должна пойти из Персидского залива. Иначе ущерб будет крайне невосполним для американских союзников и самих США», — пояснил Лукьянов.

По его словам, в ближайшие месяцы Вашингтон постарается избегать масштабного военного противостояния с Ираном. Однако это не исключает ограниченных ударов и специальных операций, которые создают риск срыва переговорного процесса, считает специалист.

При этом вероятность возвращения к полномасштабным действиям, направленным на свержение иранского правительства и смену политического режима, в нынешних условиях значительно снизилась, заключил Лукьянов.

Ранее сообщалось, что Иран и США по итогам переговоров в Швейцарии договорились создать четыре рабочие группы. Кроме того, Тегеран и Вашингтон договорились создать контактный центр для стран — участников меморандума о взаимопонимании, чтобы обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив. Также отмечается, что для Ливана была создана группа по деэскалации.